تصدير 8000 طن ملح من ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن شحن 55000طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد على متن السفينة “KAMARI” ، والتى يبلغ طولها 190مترا وغاطس 12.3 متر ،كما تم شحن 8000 طن ملح على متن السفينة “MANASSA MIRA M” التي يبلغ طولها 115 مترا وغاطس 8 أمتار.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، بحمولة 55 ألف طن شحن خام الكلينكر تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاسا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.