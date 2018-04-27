تصدير 8 آلاف طن كوارتز من ميناء سفاجا إلى النرويج

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الجمعة- لاستقبال السفينة "محبة"، وعلى متنها 980 معتمرًا و3 شاحنات عفش ركاب، وسيارتين من ميناء ينبع، والسفينة عمان وعلى متنها 146 راكبًا، و35 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب و4 سيارات.وتغادر السفينة A

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الجمعة- لاستقبال السفينة “محبة”، وعلى متنها 980 معتمرًا و3 شاحنات عفش ركاب، وسيارتين من ميناء ينبع، والسفينة عمان وعلى متنها 146 راكبًا، و35 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب و4 سيارات.

وتغادر السفينة Andustrial edge وعلى متنها 8 آلاف طن كوارتز، متجهة إلى النرويج و4 سفن أخرى، وهى: مسرة، الحرية 2، نما اكسبريس، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 379 شاحنة و226 شاحنة بضائع و4 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة، وعلى متنها 26 راكبًا و9 سيارات.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 877 راكبًا، منهم 156 معتمرًا، وتداول 79 شاحنة، ويستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 464 راكبًا، منهم 113 معتمرًا و3 باصات عمرة و7 برادات و7 تريلات وسيارة.