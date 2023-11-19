تصدير 6 آلاف طن حديد عبر ميناء بورتوفيق إلي السعودية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن مغادرة السفينة” ATHENA” ميناء بورتوفيق، وعلي متنها 6000 طن حديد متجهة إلي ميناء جدة السعودي.

ويصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة إلي 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477 شاحنة و 44 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 233 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 244 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية بينما شهد الميناء بالأمس أستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينة دليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1780 طنا بضائع و 178شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وآور ووصول وسفر 885 راكبا بموانيها.

