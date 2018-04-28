تصدير 55 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى مسرة، الحرية2، نما اكسبريس، النوى اكسبريس وعلى متنها 438 راكبا و 108 شاحنات بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 13 سيارة، كما تغادر السفينة Heilan Bright وعلى متنها 55 الف طن فوسفات متجهة

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى مسرة، الحرية2، نما اكسبريس، النوى اكسبريس وعلى متنها 438 راكبا و 108 شاحنات بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 13 سيارة، كما تغادر السفينة Heilan Bright وعلى متنها 55 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة عمان وعلى متنها 97 راكبا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 980 معتمر و 3 شاحنات عفش ركاب وسيارتين قادمة من ميناء ينبع، والسفينة عمان وعلى متنها 146 راكبا و 35 شاحنة بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و 4 سيارات.

ومغادرة السفينة Andustrial edge وعلى متنها 8 آلاف طن كوارتز متجهة الى النرويج و اربع سفن اخرى وهى مسرة ، الحرية2 ، نما اكسبريس ، النوى اكسبريس وعلى متنها 379 راكبا و 226 شاحنة بضائع و 4 سيارات.

على جانب اخر استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 536 راكبا و 18 شاحنة عفش ركاب و 35 سيارة، بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 26 راكبا و 9 سيارات.

وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1490 راكبا منهم 337 معتمرا وتداول 77 شاحنة، حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 526 راكبا و 17 برادا و 10 تريللات وسيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 464 راكبا منهم 113 معتمرا و 3 باصات عمرة و 7 برادات و 7 تريللات و سيارة، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 500 راكب منهم 224 معتمرا و 5 باصات عمرة و 23 برادا و 13 تريللا وسيارتين.