تصدير 47 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الصين اليوم

تغادر السفينة ILEKTRA ميناء سفاجا اليوم الإثنين، وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين ، حسبما أكد بيان المركز الإعلامي ل

وأكد البيان الصحفي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 8 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 883 شاحنة و35 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 431 شاحنة و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59000 طن بضائع ، 452 شاحنة و10 سيارات، ووصول وسفر 1814 راكبا.

كما يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى أمل ، عمان والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى BARIS ، دليلة والحرية.

ويشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و253 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج.