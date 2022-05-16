تصدير 4500 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش فقد استقبل الميناء السفينة LADY SUHA القادمة من قبرص والتى ترفع علم سان كيث ويبلغ طولها 94.4 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4500 طن ملح إلى لبنان.

وذكر البيان أن هذه السفينة تعتبر التاسعة والعشرين التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام والثامنة عشرة من نوعها لتصدير الملح إلى الأسواق الخارجية، حيث يعد ميناء العريش المنفذ البحرى لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وأضاف البيان أن ميناء العريش يشهد الآن عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165 مترا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.