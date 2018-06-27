تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا اليوم

نادية سلام: صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة VGAEGER وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، الحرية2، نما إكسبريس وعلى متنهم 400 راكب…

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة VGAEGER وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، الحرية2، نما إكسبريس وعلى متنهم 400 راكب و49 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش ركاب و20 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى الرياض، مسرة، نما اكسبريس وعلى متنهم 568 راكبا و33 شاحنة بضائع و17 شاحنة عفش ركاب و52 سيارة وغادرت السفينتين الرياض والحرية2 وعلى متنهم 183 راكبا و70 شاحنة و23 سيارة .

كما غادرت ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 147 راكبا و19 سيارة، ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1015 راكبا وتداول 91 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 288 راكبا و24 براد و13 تريلا و8 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 221 راكبا و11 براد و17تريلا و7 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 506 راكب و23 براد و3 تريلا و1 سيارة و 1 باص جيت.