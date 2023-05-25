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تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر «ميناء سفاجا» إلي اندونيسيا

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شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر «ميناء سفاجا» إلي اندونيسيا
نادية سلام

نادية سلام

1:11 م, الخميس, 25 مايو 23

أعلن

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر
مغادرة  السفينة MERLIN علي متنها 44000 طن فوسفات تصدير إلي اندونيسيا وبالأضافة إلي إستقبال السفن  بوسيدون اكسبريس و MINDANAOوأمل والقاهرة .

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 58000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 762 شاحنة و 64 سيارة وصول وسفر 2950 راكب بموانيها .

كما شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 378 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 22 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و 290 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي جدة .

نادية سلام

نادية سلام

1:11 م, الخميس, 25 مايو 23