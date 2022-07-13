تصدير 4200 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش البحرى

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر، اليوم، استمرار تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، فقد استقبل الميناء السفينة NAVIS .7 القادمة من ميناء الاسكندرية والتى ترفع عَلَم روسيا ويبلغ طولها 123 مترًا، والغاطس 7.1 متر؛ وذلك لشحن 4200 طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر البيان أن هذه السفينة تعتبر الثانية والأربعين التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، والخامسة عشرة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية، ليصبح إجمالى ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض 59622 طنًّا، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وسجلت موانئ بورسعيد اليوم دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.