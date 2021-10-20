تصدير 3850 طن أسمنت أبيض و5 آلاف طن صودا كاوية من موانئ بورسعيد والعريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة ANITA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 89.3 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لشحن 3850 طن أسمنت أبيض إلى لبنان.



وتعد هذه السفينة الخامسة والأربعين التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 69 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SEYMA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.