نقل وملاحة

تصدير 3850 طن أسمنت أبيض و5 آلاف طن صودا كاوية من موانئ بورسعيد والعريش

و5 آلاف طن صودا كاوية
أماني العزازي 12:45 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 12:45 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة ANITA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 89.3 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لشحن 3850 طن أسمنت أبيض إلى لبنان.

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وتعد هذه السفينة الخامسة والأربعين التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 69 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SEYMA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

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وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

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بقلم أماني العزازي

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