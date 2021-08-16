تصدير 3850 طن أسمنت أبيض إلى لبنان عبر ميناء العريش

يعد ميناء العريش أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المدخل الشرقى للقناة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة ANITA القادمة من لبنان والتى ترفع توجو ويبلغ طولها 89 مترا والغاطس 5.5 متر وذلك لشحن 3850 طن أسمنت أبيض إلى لبنان.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة IVYAN التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 110 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 6250 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.