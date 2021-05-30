نقل وملاحة

تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناءالعريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان اليوم استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة AMA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طول السفينة 80 مترا والغاطس 5.7 متر…

أماني العزازي 1:13 م, الأحد, 30 مايو 21 1:13 م, الأحد, 30 مايو 21

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان اليوم استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة AMA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طول السفينة 80 مترا والغاطس 5.7 متر وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الحادية عشر من نوعها لتصدير الملح ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش إلى 50 ألف طن .

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وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

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وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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