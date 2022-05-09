تصدير 3300 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش البحرى

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3سفن حاويات، وخروج سفينتيْ حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما يتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة.

فيما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى أوروبا عبر ميناء العريش فقد استقبل الميناء السفينة OMSKIY 205 القادمة من قبرص والتي ترفع علم روسيا، ويبلغ طولها 108.6 متر، والغاطس 5.5 متر؛ وذلك لشحن 3300 طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر البيان أن هذه السفينة تعتبر الثامنة والعشرين التي تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، والحادية عشرة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وأضاف البيان أن ميناء العريش يشهد الآن عددًا من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترًا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165مترًا، وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار، لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن،

بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.