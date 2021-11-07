نقل وملاحة

تصدير 3 آلاف طن أسمنت أبيض إلى سوريا عبر ميناء العريش

موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة
أماني العزازي 2:27 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 2:27 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة MAJD.B القادمة من لبنان والتى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 84.2 متر والغاطس 5.6 متر وذلك لشحن 3 آلاف طن أسمنت أبيض إلى سوريا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر التاسعة والأربعين التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله في يناير الماضي ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش إلى 72 ألف طن.

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وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن علي الأرصفة.

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بقلم أماني العزازي

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