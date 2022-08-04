تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمرعن مغادرة السفينة Rising eagle”” ميناء سفاجا ، وعلي متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة للهند

كما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و73 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 216 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32500 طن بضائع ، 184 شاحنة و36 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وامل وغادرت السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ،وغادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة ،بجانب وصول وسفر 2250 راكب بموانيها