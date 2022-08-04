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تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند اليوم

 إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن

تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند اليوم
نادية سلام

نادية سلام

10:10 ص, الخميس, 4 أغسطس 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمرعن مغادرة السفينة Rising eagle”” ميناء سفاجا ، وعلي متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة للهند

كما بلغ  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و73 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500  طن بضائع ، 216 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32500 طن بضائع ، 184 شاحنة و36 سيارة .

 واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما  استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وامل وغادرت السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس .

 كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ،وغادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة ،بجانب وصول وسفر 2250 راكب بموانيها

نادية سلام

نادية سلام

10:10 ص, الخميس, 4 أغسطس 22