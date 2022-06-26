تصدير 21 ألف طن منجنيز من ميناء سفاجا البحري

شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 26590 طن بضائع عامة متنوعة و 304 شاحنات و 529 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 24109 أطنان بضائع عامة ومتنوعة ، 125 شاحنة ، 7 سيارة.

كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2481 طن بضائع عامة ومتنوعة، 179 شاحنة ، 522 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا العبارة عمان باجمالي 29 شاحنة بحمولة 386 طن بضائع عامة ومتنوعة و26 سيارة ملاكي و28 شاحنة فارغة و العبارة القاهرة باجمالي 40 سيارة ملاكي والسفينة الحرية باجمالي 74 شاحنة بحمولة 1529 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 شاحنة فارغة والسفينة INCE PACIFC قادمة من اليمن فارغة لشحن الفوسفات.

كما تمت مغادرة السفينة BR GLORY بحمولة 21 ألف طن منجنيز تصدير، والسفينة امل باجمالي 92 شاحنة بحمولة 2358 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة وعليها 1 سيارة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 28 شاحنة بحمولة 566 طن بضائع عامة و 16 ملاكي و 17 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 33 شاحنة بحمولة 751 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.

كما استقبل ميناء السويس السفينة بنياس 2 قادمة من جدة وعليها 440 سيارة

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3040 راكبا بموانيها.