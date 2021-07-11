نقل وملاحة

تصدير 11 ألف طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

كما سجل ميناء العريش وصول السفينة CROATIA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 4.7 متر وذلك لشحن 3 آلاف طن ملح إلى لبنان
أماني العزازي 1:52 م, الأحد, 11 يوليو 21 1:52 م, الأحد, 11 يوليو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة TALI القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 85 مترا والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان.

كما سجل ميناء العريش وصول السفينة CROATIA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 4.7 متر وذلك لشحن 3 آلاف طن ملح إلى لبنان.

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وذكر بيان الهيئة، أنه بوصول وشحن هاتين السفينتين فقد سجل الميناء دخول سبعة عشر سفينة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 71 ألف طن.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن.

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بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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بقلم أماني العزازي

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