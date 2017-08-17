تصدير ١٠ آلاف زريعة بلطي إلى اليمن

الصاوي أحمد:أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من تصدير ١٠ آلاف وحدة زريعة بلطي مصري، كدفعة أولي من إجمالي ٥٠ ألف وحدة تم الاتفاق على تصديرها لليمن، وذلك من خلال المفرخ السمكي بالعباسة التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الح

الصاوي أحمد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من تصدير ١٠ آلاف وحدة زريعة بلطي مصري، كدفعة أولي من إجمالي ٥٠ ألف وحدة تم الاتفاق على تصديرها لليمن، وذلك من خلال المفرخ السمكي بالعباسة التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به الوزارة الزراعة في تنمية الثروة السمكية ومساهمتها في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه قد روعي في عمليات التجهيز والتعبئة والنقل اتباع المعايير التي تضمن الحفاظ على حيوية الزريعة، مع مراعاة المعايير الصحية والأمن الحيوي التي تضمن وصول الزريعة في حالة جيدة وآمنة وصالحة لاستخدامها في الاستزراع السمكي والحصول على إنتاجية عالية منها.

وأشارت إلى أن أسماك البلطي المصري تتميز بالإنتاجية العالية، وهي أسماك مفضلة لدى السوق المصرية والعربية.