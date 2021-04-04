تصدير أول شحنة «كلينكر» من ميناء شرق بورسعيد لغرب إفريقيا غدا

بعد حصولها على الموافقات البيئية اللازمة لبدء التصدير

تبدأ شركة سيسكو ترانس” تيرمينالز” المشغل للمحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد غدا الإثنين نقل أول شحنه من خام الكلينكر لأول مرة من ميناء شرق بورسعيد إلى غرب إفريقيا بعد حصولها على الموافقات البيئية اللازمة لبدء التصدير، وذلك تنفيذا للتعاقد الذي وقعته مع شركة أسمنت العريش بمعدل 50 ألف طن للشحنة الواحدة على سفن تابعة لخطوط ملاحية غير منتظمه بإجمالى 200 ألف طن.

وأكد محمد يحي العضو المنتدب لشركة سيسكو ترمينالز فى تصريحات لـ”المال”، أن الشركة تعاقدت مع أسمنت العريش لنقل 200 ألف طن من الكلينكر، على 4 شحنات، 3 منها خلال الشهر الجاري والرابعة يتم تصديرها الشهر المقبل، وذلك وفقا للتعاقد الذي أبرمته الشركه العام الماضي 2020 مع أسمنت العريش لنقل شحنات الأسمنت والكلينكر من ميناء شرق بورسعيد الى ليبيا وغرب إفريقيا

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية أكدت فى تقريرها الصادر عن أداء موانيها التابعة خلال عام 2020، أن تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة ساهم بجانب تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد فى زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15 % وحركة التداول بنسبة 18,5% وزيادة حركة الشاحنات بنسبة 38,1% وارتفاع حمولات سفن الحاويات بنسبة 11,6% مقارنه بالعام قبل الماضي

وتزاول سيسكو أعمال تداول بضائع الصب الجاف من الأسمنت والملح والكلينكر على الرصيف المؤقت التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بطول 500 متر لحين تسلم رصيفها والساحه الملحق بها للقيام ببدء أعمال تجهيز المحطه وتأهيلها للعمل

ولفت يحي أن شركته بصدد التفاوض مع الشركات العالميه لإبرام بعض عقود شحن وتداول البضائع تمهيدا لتشغيل المحطه فى نشاط تداول الصب الجاف , بالتنسيق مع الهيئتين الإقتصادية والهندسية لافتا أن تشغيل أنفاق بورسعيد رفعت معدلات التداول لميناء شرق بورسعيد .

وقال أن الوصول لحجم الاعمال المستهدف للمحطه الجديد ه يتحقق باكتمال منظومة الانفاق والطرق والكباري وتشغيل الأرصفه البحريه بميناء شرق بورسعيد.

وكانت الهيئه الاقتصاديه قد أجرت تجربة لشحن الكلينكر تبعا للمعايير البيئيه والإشتراطات العالمية لتداولها من ميناء شرق بورسعيد تبعا للإشتراطات اللازمه خلال فبراير المنقضي.تمهيدا لبدء نقلها خلال الشهر الجاري .

وكان الفريق مهاب مميش الرئيس السابق للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس قد وقع مع شركة سيسكو ترمينالز في 9 ديسمبر 2018 عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطه عالمية متعددة الاغراض لتداول جميع أنواع البضائع ومن المتوقع أن تصل عائدات الهيئة من المشروع الى 20 مليار جنية وتوفر 3300 فرصة عمل .

يذكر أن شركة سيسكو تيرمينالز تم تاسيسها برأسمال 2 مليار جنيه وفقا لضوابط الهيئه العامه للمنطقه الاقتصادية وبحق إمتياز 30 عاما وتتنوع ملكية رأسمالها بين 60 % راسمال مصري و٤٠٪ استثمارات قبرصية وسعوديه وكويتيه ,ويبلغ طول الرصيف 900متر ,فيما تبلغ مساحة الساحه الخلفية التى يتم تجهيزها حاليا ٤٠٠الف متر , مؤهله لاستقبال ٤سفن بضائع عامه من طراز بنامكس بطول ٢٥٠متر للسفينة الواحده

وأكد يحي ذكي رئيس الهيئة الاقتصادية فى تصريحات سابقه له أن إستمرار الجهود التنسيقيه مع شركة العريش للأسمنت تماشيا مع رؤية الهيئة ليكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر فى مصر وفقا للمعايير العالمية مشيرا إلى تنفيذ تجربة تداول مادة الكلينكر التى تنتجها الشركه بكميات ضخمه وجوده عالية لدخول أسواق غرب أفريقيا وأمريكا وكندا وقد تم تنفيذ قياسات بيئية لعمليات التشوين والشحن فى الميناء مع إتباع الإجراءات والإشتراطات اللازمه التى تمنع تجاوز الإنبعاثات والأتربه وفقا للمعايير العالمية

لافتا تحقيق التجربه نجاحا كبيرا بما لايتجاوز معايير منظمة الصحه العالمية .وأشار ذكي الى أن التيسييرات التى منحتها المنطقه للمستثمرين فى المنطقة اللوجستية والميناء فى شرق بورسعيد إستفادت منها شركة أسمنت العريش للتوسع فى أسواق التصدير وفتح أسواق جديده بأمريكا وأروبا عن طريق ميناء شرق بورسعيد