تصدير أول شحنة بصل للسعودية الشهر الحالي

تبدأ تعاقدات التصدير لمحصول البصل إلى المملكة العربية السعودية الشهر الحالى عبر المزارع والشركات المكودة التى تطبق معايير وزارة الزراعة ذات الصلة، والتى سبق أن طبقت معايير الممارسات الزراعية الجيدة من خلال كود مخصص.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة لـ«المال» أن أول كميات البصل التى سيتم تصديرها للمملكة خلال الأيام القليلة المقبلة تبلغ 1100 طن من أنواع البصل الأحمر والأصفر وغيرهما.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022؛ بلغت نحو 3 ملايين و115 ألفًا و312 طنًّا من المنتجات الزراعية من بينها 125 ألف طن بصل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأسواق العالمية للبصل التصديرى خاصة بعد تكويد المحصول.

يذكر أن عملية تكويد أى محصول تتضمن تخصيص كود لكل مزرعة أو محطة تعبئة لتتبع المحصول ورقابته فنيًا ومعمليًا منذ الزراعة وحتى ميناء التصدير لمنع التلاعب وضبط المخالفين.

يذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وزع إخطارًا لأعضاء المجلس قبل ساعات بشأن المستجدات حول تكويد مزارع ومخازن وأجران ومفارش البصل للسعودية مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصري.

وذكر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه تم عقد اجتماع بمقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مع مجموعة من مصدرى البصل بناء على طلبهم، بشأن تكويد المزارع التصديرية للبصل إلى السعودية، والمعوقات التى تواجه المصدرين وأصحاب المزارع التصديرية للبصل فى الموسم الحالي.

وأكد أن الاجتماع أسفر عن أنه اعتبارًا من 1 يونيو الحالى لن يسمح بتصدير محصول البصل للسعودية إلا من خلال مزارع ومخازن وأجران ومفارش مكودة ومعتمدة لدى الحجر الزراعي.

وأشار المجلس إلى أنه فى حال تم حصاد المحصول من الأرض قبل بدء عملية التكويد فلا مانع من السماح بتكويد الكميات المخزنة فى مخازن وأجران خلال الموسم التصديرى الحالى بضوابط خاصة لكل حالة.

وذكر أنه على جميع المصدرين وأصحاب المزارع التصديرية التقدم للحجر الزراعى لتكويد مزارعهم التصديرية لمحصول البصل للموسم المقبل، اعتبارًا من بدء الزراعة.

وذكر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بأنه تلغى جميع الاستثناءات المعمول بها للموسم الحالي، مؤكدًا على أصحاب مزارع أو مخازن أو مفارش أو أجران البصل، سرعة التوجه لإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعى المصرى لتكويد محصول البصل.