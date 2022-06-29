«تصديري مواد البناء» يخطط لإقامة معرض دائم لمنتجاته في السعودية

كشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن سعى المجلس لإقامة معرض دائم لمنتجاته فى جدة بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى، التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وقال «جمال الدين» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المجلس خاطب الشركات الأعضاء لاستطلاع آرائها فى الشأن، مضيفًا أنه تجرى الآن مرحلة المشاورات قبل بدء الإجراءات التنفيذية، متوقعًا انتهاء الدراسة والشروع فى تطبيقها خلال 3 أشهر.

وارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، بنحو %36، لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق أحدث بيانات صادرة عن المجلس.

وأضاف «جمال الدين» أن المجلس يسعى بشكل مستمر للنهوض بصادرات القطاع، مؤكدًا أن هذا المعرض سيعزز من فرص وجود قوى للمنتجات المصرية بأسواق دول الخليج، إلى جانب معرض الشارقة المقام قبل نحو 4 سنوات من قبل اتحاد الصناعات.

يشار إلى أن شعبة المحاجر باتحاد الصناعات افتتحت المعرض الدائم لمواد البناء «صناع مصر» بإمارة الشارقة فى الإمارات خلال 2018، بهدف الوجود المكثف بسوق الخليج، وتعظيم الحصة السوقية للمنتجات المصرية هناك.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 5.6 مليار فى 2020 بنسبة قدرها %62.1.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 1.9 مليار فى 2020، بنسبة ارتفاع قدرها %17.3.

وبلغت الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار فى 2021، مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2020، بنسبة ارتفاع قدرها %84.5.