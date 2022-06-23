تصديري الهندسية: لقاءات ثنائية مع وزراء الزراعة والكهرباء والنقل في أنجولا لبحث إقامة مشروعات مشتركة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن بعض الشركات المصرية المشاركة في البعثة التي ينظمها المجلس إلى أنجولا التقى وزراء النقل والزراعة والكهرباء، حيث التقت طنطا موتورز بالمهندس “مانوال جواو” وزير الزراعة والثروة الحيوانية الأنجولية و “MCV” التقت ريكاردو دي أبريو، وزير النقل ، وشركة إنرجيا التقت وزير الكهرباء لإقامة مشروعات مشتركة.

وأشار المجلس في بيان اليوم، إلى أن هذه اللقاءات ضمن فعاليات البعثة الموجودة الآن في العاصمة لواندا، لبحث فرص التعاون والاستثمار والتجارة، موضحا أن المقابلات كانت مثمرة خاصة مع الحضور والتمثيل الرسمي من قبل الوزارات الرسمية في أنجولا.

من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وممثل المجلس في البعثة، إن اللقاءات التي يجرى تنظيمها تعتبر فرصة جيدة للشركات لتنفيذ شراكات مع الجانب الأنجولي، خاصة أن السوق هناك واعدة جدا ويمكن أن يكون للشركات الهندسية تواجد قوي بالمنتجات الوطنية.

وأوضحت “حلمي”، أن الـ 8 قطاعات الرئيسية في البعثة والتي من بينها الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات والمعدات ومكونات السيارات والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ، تمتلك فرصا قوية لتزويد السوق الأنجولية باحتياجاتها من المنتجات الهندسية المختلفة خاصة وأن الصناعات الهندسية الوطنية تمتلك قدرات هائلة.

وأعلنت مي حلمي عن قيام 14 شركة بزيارة عدد من مصانع الشركات الأنجولية لبحث سبل التعاون والفرص التصديرية الممكنة في إطار مساعي كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة