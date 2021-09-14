«تصديري الهندسية» : إطلاق البعثة التجارية المصرية إلى زامبيا بمشاركة 15 شركة 19 سبتمبر

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية لقاء مع الشركات المصرية المشاركة ضمن البعثة المصرية التجارية المتجهة إلي زامبيا يوم 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومدير المكتب التجاري في زامبيا وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس قطاع الإدارة الخارجية في البنك التجاري الدولي.

وأعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إطلاق بعثة تجارية إلي زامبيا 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة 15 شركة مصرية، بهدف زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقية والتعرف على احتياجات السوق الزامبية بصورة أكبر.

وقالت، إن اللقاء التحضيري لبعثة زامبيا شمل التعريف بعمليات الشحن إلي السوق الزامبي بأقل تكلفة واقصر وقت، والتعرف على وضع السوق التجاري الزامبي هناك عبر معلومات موثقة من المكتب التجاري المصري في لوكسا، كما تمت الاستعانة بمسؤول بقطاع الاتفاقيات التجارية لمعرفة آليات التصدير عبر الكوميسا، مشيرة إلى أنه تمت تغطية كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية لهذه البعثة حتي لا تتعرض أي من الشركات المشاركة لمشكلات خلال البعثة وأثناء التفاوض على التصدير.

وأشارت مي حلمي إلى سعي المجلس التصديري لتوسيع القاعدة التصديرية إلي زامبيا من أجل فتح سوق أوسع لمصر هناك، في ظل فرص قوية للصناعات الهندسية المصرية.

وشارك في اللقاء الذي تم عقده في القاهرة وجدي دبور رئيس قطاع الإدارية الخارجية- أفريقيا في بنك cib ورشيد بنجلون مدير مشروع Trade في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ونها نوفل مدير عام الاتفاقيات الإقليمية ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وإيهاب فتحي نائب مدير عام الاتفاقات وعبر زوم شارك رئيس المكتب التجاري المصري في زامبيا.

وأعلنت مي حلمي مشاركة البنك التجاري الدولي كضامن للشركات المصرية، أنه يقوم بتأمين المستحقات عند التصدير، ويساعد الشركات في عملية التحصيل، مشيرة إلى أن تقديم تسهيلات في عملية البيع والتقسيط وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية التصديرية.

وقال محمد عبد الله مدير المكتب التجاري المصري في زامبيا عبر زوم، إن سوق زامبيا من الأسواق المهمة للصناعات الهندسية، وتشهد المنتجات الهندسية طلبا مرتفعا داخل سوق زامبيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين يعطي فرصا أكبر للصادرات المصرية الهندسية.

وكشف أن حجم الصادرات المصرية إلي زامبيا 8 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 160 مليون دولار واردات، وهذا لا يتناسب مع احتياجات السوق الزامبية ولا قدرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يساهم بـ 15% من الصادرات المصرية لزامبيا

وأوضح أن الصادرات المصرية تدخل سوق زامبيا بدون رسوم جمركية بسبب اتفاقية الكوميسا، ويتم فرض 16% ضريبة داخل السوق الزامبية، لذلك تعتبر زامبيا أحد أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عن مفاوضات مصرية مع زامبيا لفتح خط طيران مباشر من القاهرة إلي لوسكا، في ظل وجود 3 خطوط طيران فقط وهي الإمارات وقطر وإثيوبيا.

وكشفت نها نوفل مدير الاتفاقيات الإقليمية بوزارة الصناعة والتجارة، أن 10% من صادرات مصر إلي دول الكوميسا عبارة عن سلع هندسية ويميل الميزان التجاري لصالح مصر بصفة عامة مع دول الكوميسا، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتيح دخول الصادرات المصرية إلي سوق زامبيا بدون جمارك بخلاف الرسوم الضريبة داخل السوق.