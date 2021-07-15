اقتصاد وأسواق

«تصديري الملابس» يشارك في معرضي «صنع فى مصر» بجوبا وSourcing at Magic بلاس فيجاس لترويج المنتجات المصرية

قال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه سيشارك في معرض المنتجات المصرية بجوبا بالسودان تحت شعار "صنع فى مصر" خلال الفترة من 13 -18 يوليو الحالى وذلك في ضوء دور المجلس لترويج منتجات الملابس الجاهزة و السعى نحو تعزيز التبادل التجارى…

محمد ريحان 1:05 م, الخميس, 15 يوليو 21 1:05 م, الخميس, 15 يوليو 21

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قال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه سيشارك في معرض المنتجات المصرية بجوبا بالسودان تحت شعار “صنع فى مصر” خلال الفترة من 13 -18 يوليو الحالى وذلك في ضوء دور المجلس لترويج منتجات الملابس الجاهزة و السعى نحو تعزيز التبادل التجارى بين المصانع المصرية والدول العربية ومن ضمنها السوق السودانية. ويتضمن معرض “صنع في مصر” منتجات مصرية من كافة القطاعات الصناعية المختلفة.

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وصرحت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بأنه تم عرض عينات من الملابس الجاهزة المصرية وقام المجلس بالترويج لمصدرى القطاع، إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز نفاذ صادرات الملابس الجاهزة المصرية.

في سياق متصل، يشارك المجلس في الدورة الفعلية لأحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة فى مجال صناعة الملابس الجاهزة معرض “Sourcing at Magic” والمنظم بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس المقبل.

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وأعلن المجلس مشاركة 10 مصانع مصرية تابعة لقطاع الملابس الجاهزة بالجناح المصرى بالمعرض وسوف تتمكن المصانع المصرية المشاركة بالمعرض من الإشتراك مجاناً لمدة شهرين بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض خلال الفترة من (أول أغسطس حتى أول أكتوبر) لعرض المنتجات والتواصل مع المشتريين من مختلف أنحاء العالم.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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