اقتصاد وأسواق

تصديري الطباعة يستهدف 2.5 مليار دولار حتى 2020

تغطية- محمد مجدى وأحمد اللاهونىيستهدف المجلس التصديري للطباعة والتغليف، صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2020.قال نديم إلياس، رئيس مجلس الإدارة، إن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تمثل نحو 10% من إجمالي الصادرات المصرية سنويًّا.وأوضح أن مواد التعبئة والتغليف تد
6:35 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 17 6:35 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 17

شارك الخبر مع أصدقائك

تغطية- محمد مجدى وأحمد اللاهونى

يستهدف المجلس التصديري للطباعة والتغليف، صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2020.

قال نديم إلياس، رئيس مجلس الإدارة، إن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تمثل نحو 10% من إجمالي الصادرات المصرية سنويًّا.

وأوضح أن مواد التعبئة والتغليف تدخل في جميع المنتجات التي يتم تصديرها، وسوف يعمل المجلس مع هيئة تنمية الصادرات على إدراجها ضمن صادرات القطاع.

وقرر المجلس، خلال أول اجتماعاته، اليوم، أن تبلغ قيمة الاشتراك السنوي للشركات، 5 آلاف جنيه سنويًّا.

وذكر إلياس أن أمام المجلس فرصة كبيرة للاستحواذ على جزء من صادرات القطاع عالميًّا، إذ تبلغ صادرات الصين سنويًّا نحو 1.2 مليار دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً