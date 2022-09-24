«تصديري الصناعات الهندسية» : 80 مشتريا دوليا يشاركون في معرض HATS أكتوبر المقبل

يواصل المجلس التصديري للصناعات الهندسية التجهيزات لإطلاق النسخة الرابعة من معرض “HATS”، والذي يعتبر المعرض الأكبر والأهم في قطاع الصناعات الهندسية، والذي يجري تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2- 4 أكتوبر 2022؛ بهدف زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، والذي يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرَّر استقبالهم على هامش HATS.

وأعلن المجلس التصديري، في بيان له، اليوم السبت، مشاركة قرابة 80 مشتريًا دوليًّا من أكثر من 20 دولة؛ وذلك لتوقيع عقود تصديرية من مصر، في إطار خطة المجلس التصديري للنهوض بالصادرات ودعمًا لخطة الدولة لتحقيق إستراتيجية الـ100 مليار دولار.

وأضاف المجلس التصديري أن معرض «هاتس» يعتبر إحدى أهم الفعاليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنويًّا بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة،

لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.

وأكد المجلس التصديري أن معرض هاتس يعدّ الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات المهمة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وكشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات الشركات التى شاركت فى HATS Egypt النسخة الأخيرة سجلت نموًّا فى عام 2021 مقارنة بعام 2020؛ بنسبة زيادة 58%.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات حققت 264 مليون دولار فى 2021 بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مقارنة بـ167.2 مليون دولار فى 2020، وهو ما يجعل بعثة HATS فرصة ملائمة لنمو الصادرات المصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.