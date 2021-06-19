اقتصاد وأسواق

«تصديري الصناعات الهندسية» ينظم بعثة تجارية إلى زامبيا سبتمبر المقبل

خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2021 لزيادة الفرص التصديرية
محمد ريحان 2:56 م, السبت, 19 يونيو 21 2:56 م, السبت, 19 يونيو 21

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تنظيم بعثة تجارية إلى زامبيا خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2021 وتضم أبرز القطاعات الهندسية ومنها الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية وقطاع الطلبمات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات الزراعية والمعدات ومكونات السيارات.

وأكد المجلس التصديري في بيان له اليوم السبت، أن المجلس لديه خطة للتوسع في الأسواق الدولية المتعددة لخلق فرص تصديرية جديدة للشركات المصرية لدعم المصدرين وزيادة صادراتهم، وتعمل البعثات بشكل أساسي على عقد مقابلات ثنائية عديدة مع مشترين من هذه الأسواق، من أجل خلق فرص تصديرية للشركات الهندسية المصرية والتوسع بشكل أكبر في أفريقيا.

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وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خطة المجلس شملت المشاركة بالعديد من الأنشطة في جميع القطاعات الهندسية مثل تنظيم جناح مصري بمعرض Wetex دبي المقرر عقده خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 والمتخصص فى قطاعات المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تنظيم جناح مصري بمعرض Gulfood Manufacturing بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2021 لقطاع آلات ومعدات التعبئة والتغليف وتصنيع الصناعات الغذائية.

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وأضافت، أن خطة المجلس تشمل معرض الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ HATS الذي ينظمه المجلس سنوياً بالقاهرة، ويسعى لاستضافة 100 مشتري أجنبي على هامش الحدث لعقد لقاءات ثنائية سابقة الترتيب مع الشركات المصرية المشاركة وترتيب زيارات ميدانية لمقرات المصانع والشركات للتعرف عن قرب على قدرة وإمكانيات الصناعات الهندسية المصرية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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