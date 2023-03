«تصديري الصناعات الهندسية» يكرم 30 قيادة نسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

كرم المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، 30 من القيادات النسائية من المؤسسات الدولية والحكومية و شركاء التنمية: شركة go global (export smart) USAID Trade ،GIZ ،ILO، التمثيل التجاري المصري، Messe Frankfurt، IMC، البنك الأهلي المصري، شركة CMS للشحن، African Export–Import Bank، European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

وقال الصياد في تصريحات له أثناء التكريم: إن المجلس حريص على الاحتفاء بنجاحات المرأة المصرية في المؤسسات المختلفة في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وهذا التكريم يعبر عن رؤية المجلس لدعم المرأة والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والمصانع.

وأشار خلال احتفالية تكريم القيادات النسائية في عدد من المؤسسات، إلى أن المرأة أثبت نجاحها الباهر في مجتمع الأعمال المصري، والسيدات الآن في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي، فكان لزاما أن يكون للمجلس بصمة في تكريم السيدات الناجحات في المجالات المختلفة.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه تم تكريم القيادات النسائية في شركات مصرية في قطاع الصناعات الهندسية منها فريش، والعربي جروب، وسامسونج اليكترونيكس مصر، وشركة 3BROTHERS، ميلاد جروب، كوكينج ، وشركة Evergreen Energy Ahram security، مصنع سها للأواني المنزلية، فالكون.

وأضافت أن هذا التكريم يأتي في إطار احتفالات يوم المرأة العالمي للدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية، خاصة وأن السيدات في مصر لهن بصمة كبيرة في إنجاح عدد من المؤسسات والمصانع الكبيرة وأثبتن نجاحهن في الإدارة والقيادة.