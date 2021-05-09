اقتصاد وأسواق

«تصديري الصناعات الهندسية» يحدد 4 محاور للتعاون مع « المجلس الأعلى للصادرات»

أكد على أهمية تعميق التصنيع المحلى لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج
محمد ريحان 7:32 ص, الأحد, 9 مايو 21 7:32 ص, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو التعامل مع ملف التصدير بشكل أكثر احترافية ولحل المشكلات التي يمكن أن تعيق الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التصدير ، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يضع 4 مقترحات في الاعتبار لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير أهمها خفض تكاليف الإنتاج وحل أزمة التشوهات الجمركية وزيادة تعميق المكون المحلي ومعامل الاعتماد المحلية.

اقرأ أيضا  «الزراعة» بصدد تشكيل لجان فنية لفحص تقاوى البطاطس فى المناشئ

وأوضح أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه التعاون التي يمكن أن تكون محور العمل مع المجلس الأعلى للتصدير، ثم التعاون في إيجاد نصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري تعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وتوقعات برفع الفائدة الأمريكية

وأكد شريف الصياد أهمية تعميق التصنيع المحلى لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف الدولارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد في مصر الأحد 9-5-2021 والجارحي يرفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 9:18 ص, الأحد, 9 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-5-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 8:33 ص, الأحد, 9 مايو 21

أسعار البيض اليوم 9-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:20 ص, الأحد, 9 مايو 21

أسعار السمك اليوم 9-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:20 ص, الأحد, 9 مايو 21

بورصة الدواجن اليوم 9-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:19 ص, الأحد, 9 مايو 21

المالية تُقرر إنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك (مستند)

السيد فؤاد 8:41 م, السبت, 8 مايو 21