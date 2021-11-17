اقتصاد وأسواق

تصديري الصناعات الهندسية : مصر تستضيف 70 مستوردا دوليا 22 نوفمبر الجاري

علي هامش معرض هاتس
محمد ريحان 12:51 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 12:51 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية عدد من الورش واللقاءات التحضيرية لمعرض HATS 2021 والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك باستقبال 70 مستوردا من 26 دولة، بهدف تنشيط حركة التصدير بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة ومعدات الفنادق ضمن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

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وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذه اللقاءات التحضيرية تشمل تعريف الشركات المصرية المرتقب اشتراكها في استقبال بعثة المستوردين الأجانب، على آليات إنهاء اتفاقات التصدير، والتعامل مع المستورد الخارجي وفن التفاوض مع الضيوف الأجانب، وتعريف الشركات بثقافة كل مشتري من الموجودين، وكذلك مفاوضات التواصل مع المستوردين بصورة مستمرة في المستقبل.

وأشارت إلى أن اللقاء التحضيرية للشركات المصرية تستهدف أيضا تعريفهم بماهية شهادات الجودة التي تطلبها كل بلد، إضافة إلى الشحن بأقل سعر وطرق نقل المنتجات المشحونة للخارج بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك في إطار دور المجلس التصديري.

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وأكدت مي حلمي أن استقبال بعثة المستوردين بقطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق يعتبر أبرز الوسائل الترويجية للقطاع ومن المقرر عقد لقاءات B2B بين الشركات والمصانع المصدرة والمشترين الأجانب، لإختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلي فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

وقالت إن استقبال بعثة المستوردين يخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أن البعثة المرتقبة تضم مشترين من الأسواق الواعدة، مشيرة إلي استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثة الأجنبية من المستوردين.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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