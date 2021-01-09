«تصديري الصناعات الكيماوية» يستهدف 18 سوقا أفريقية العام الحالي

اوضح أبو المكارم ان حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الإفريقي حوالي (750 ‏مليون دولار) عن عام 2020، وان المستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 – 22%، ‏

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الأفريقية، مشيرا إلي أنه طبقاً لنظرية (الفرصة التصديرية ‏الضائعة)؛ أعد المجلس إستراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو ‏دول القارة الأفريقية وبالأخص إلى 18سوقاً ‏أفريقيًا وهم كالتالي: (كينيا، السودان، زامبيا، ‏أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، أنجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، ‏جيبوتي، غينيا ‏الاستوائية، الكونغو الديموقراطية، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، ‏الصومال). ‏

وأوضح أبو المكارم أن حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الأفريقية حوالي (750 ‏مليون دولار) عن عام 2020، وأن المستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 – 22%.‏



وقال إن أهم الأسواق التي اتجهت لها صادرات القطاع خلال 2020 حتى تاريخه السودان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، ‏والجزائر، وتونس، وإثيوبيا، ونيجيريا؛ الأمر الذي يعكس مدي ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية والذي خلق ‏تنوعا للأسواق المستهدفة في قارة أفريقيا.‏



وأشار أبو المكارم إلي تحقيق صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة إجمالية سنوياً خلال الفترة من 2015 – 2019 بمعدل ‏متوسط 14% سنوياً، لترتفع مما قيمته 3,3 مليار دولار عام 2015 إلي ما قيمته 5,5 مليار دولار عام 2019، ‏مؤكدا علي سعي المجلس للمحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة.‏

وأكد خالد أبو المكارم أن.السوق الأفريقية بها فرصة كبيرة لنمو العديد من القطاعات خاصة قطاع الصناعات الكيماوية ؛ حيث تتنوع منتجات ‏القطاع بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلاً عن المنتجات تامة ‏الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة، والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة الخاصة بالشحن لأفريقيا، ‏بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق الافريقية من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ورغبة ‏الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة ‏أفريقية، وذلك من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.



وأشار أبو المكارم إلي أنه تتعدد القطاعات التصديرية المدرجة تحت قطاع الصناعات الكيماوية ولكن من أهم المنتجات التي لها فرص تصديرية ‏حالية نتيجة الظروف الراهنة بجائحة كورونا منتجات البلاستيك والمطاط والمنظفات والمطهرات والكيماويات العضوية ‏وغيرالعضوية والمتنوعة كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، فضلاً عن منتجات الأسمدة.

وقال إن المجلس تقدم بمذكرة إلي وزيرة الصناعة والتجارة يطالب فيها بالعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقية الأسواق الإستراتيجية لكل قطاع ‏وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.