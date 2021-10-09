«تصديري الصناعات الغذائية» : 47 نموا في صادرات القطاع.. و43 شركة مصرية تشارك بمعرض أنوجا الدولي

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس هاني برزي، أن صادرات القطاع إلى ألمانيا سجل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 77 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 47% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس أن صادرات مصر إلى ألمانيا بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2020، محققة نسبة نمو 13%، مقارنةً بعام 2019، لافتة إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في العالم بشكل عام، وفي الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس، في بيان له، إن نحو 43 شركة صناعات غذائية مصرية تشارك في فعاليات معرض أنوجا الدولي بألمانيا، وهو أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في مدينة كولون الألمانية والمُقرر إقامته في الفترة من 9- 13 أكتوبر 2021.

وتمثل الكيانات المصرية المشاركة مختلف القطاعات الغذائية من الخضراوات والفاكهة المجمدة، البطاطس نصف المقلية، المشروبات والعصائر، مركزات العصائر، شاى الأعشاب، المُقرمشات والسناكس، الحلويات، التمور، البقوليات، الأغذية المعلبة، المربات والحلاوة الطحينية والطحينة، العسل الأبيض والعسل الأسود، التوابل والأعشاب والبصل المجفف، زيوت طعام، زيتون المائدة والمخللات، الأجبان، المكرونات ومنتجات المطاحن، صلصة الطماطم ومركزات الطماطم.

وقام المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، في مبادرة منه، بتنظيم جناح خاص للشركات أعضاء المجلس التي لم تتمكن من المشاركة الفردية في المعرض، هذا العام، لتمكينهم من عرض منتجاتهم في هذا الحدث العالمى، وعقد اجتماعات مع المستوردين من مختلف دول العالم لبحث فرص التعاون.

وأضاف بيان للمجلس أنه رغم الصعوبات التي واجهتها الشركات المصرية بسب ظروف فيروس كوفيد- 19 وصعوبة السفر نظرًا للإجراءات المُطبقة من الدول الأجنبية؛ فإنه بعد دعم وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها والممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجارى المصرى ومكاتبه بمختلف دول العالم وبمساندة وزارة الصحة ومجهوداتها الواضحة لتوفير اللقاحات وإجراء المسحات الطبية للمسافرين إلى المعرض- استطاعت مصر التواجد في معرض أنوجا 2021 والذى تتم المشاركة به منذ أكثر من 30 عامًا.

حيث يعدّ معرض أنوجا أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على مستوى العالم ويلعب المعرض دورًا فعالًا في تبادل الخبرات مع أكبر المنتجين والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية في العالم،

فضلًا عن الاستفادة منه كمنصة فعلية للتعريف بالقطاع المصري من الصناعات الغذائية، ويزيد فرص التبادل التجارى بين البلدان المختلفة المشاركة بالمعرض، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم وينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى ككل.

وتمثل الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم 3.5 مليار دولار لعام 2020، ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي لم تتأثر سلبًا بجائحة كورونا بل حقق نموًّا خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 14% على الفترة المقابلة من عام 2020.

وتمثل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020 محققة نسبة نمو بلغت 7%، مقارنةً بصادرات 2019،

كما حققت نسبة نمو 76% مقارنة بصادرات عام 2016، بينما حققت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوربي في الربع الأول من عام 2021 رقمًا قياسيًّا، حيث وصلت نسبة نموها إلى 24% بقيمة 152 مليون دولار، مقارنة بصادرات الفترة المقابلة من عام 2020.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بشكل عام، وفى الاتحاد الأوروبى بشكل خاص، حيث تمثل 18% من صادرات مصر الغذائية للاتحاد الأوروبى.