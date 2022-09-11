«تصديري الصناعات الغذائية» ينظم بعثة تجارية للسعودية نوفمبر المقبل

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تنظيم بعثة تجارية إلى السوق السعودية “جدة – الرياض” نوفمبر المقبل.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس، أن إجمالى صادرات الصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 39 مليون دولار ليبلغ 200 مليون دولار.

وأضافت أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية بلغ في 2021 حوالي 342 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي تزيد صادراتها على مليون دولار 43 شركة بقيمة 264 مليون دولار.

وحول أهم السلع المصدرة إلى السوق السعودية خلال 2021، أوضحت النشرة ارتفاع صادرات “الخضار والفاكهة المجمدة” بنسبة 17% لتبلغ 50 مليون دولار، كما زادت صادرات “الشيكولاتة” بنسبة 14% لتبلغ 43 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الحبوب بنسبة 8% لتبلغ 24 مليون دولار.