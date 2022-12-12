«تصديري الصناعات الغذائية» يحدد محاور تنشيط صادرات القطاع خلال 2023

كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، برئاسة هاني برزي، عن تنفيذ خطة لزيادة الصادرات الغذائية لعام 2023.

وأوضح برزي في بيان اليوم أن الخطة تتضمن عددا من المحاور من بينها:

-انطلاق عدد من البعثات الترويجية لمنتجات بعينها إلى مجموعة من الدول المستهدفة التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية وتحقق نتائج مضمونة وسريعة لزيادة الدخل الأجنبي لمصر.



– إدراج بعض المعارض الدولية الجديدة المتخصصة والمستهدفة لأول مرة بخطة مشاركة المجلس بالمعارض الخارجية.



خطة طموح لتأهيل وتدريب الشركات على متطلبات الأسواق الجديدة والمستهدفة من بينها “كيفية دخول الأسواق – الاتفاقات الدولية – المواصفات القياسية – الشهادات المطلوبة” وغيرها من الموضوعات الخاصة بالمنظومة التصديرية بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية في مصر والدول الخارجية.



استمرار عرض الموضوعات الخاصة بالمنظومة التصديرية والتي بدأها المجلس منذ عامين من خلال اللقاء الأسبوعى “ندوات المجلس” والتي تقدم كل يوم أربعاء لمدة ساعة.



وأوضح برزي أن العديد من الأنشطة الترويجية الأخرى سيتم الإعلان عنها بالتفصيل قبل بداية العام الجاري.



وأشار برزي إلى أن المجلس يختتم البعثات الترويجية للشركات الأعضاء خلال عام 2022 بالانطلاق إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 19-22 ديسمبر 2022 بمشاركة عدد 50 شركة مصرية على أن تقام فاعليات اللقاءات الثنائية للبعثة في الرياض، جدة ومكة المكرمة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في جدة والاتحاد العام للغرف التجارية السعودي، غرفة تجارة الرياض، غرفة تجارة جدة وغرفة تجارة مكة المكرمة وذلك وفقاً لنتائج البعثة التحضيرية للمجلس إلى المملكة خلال الفترة من 24 – 30 سبتمبر 2022.

ويشارك في أعمال البعثة وفد مصري رفيع المستوى من بينهم :

· المهندس/ هاني برزي – رئيس الوفد المصري بالبعثة ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

· الأستاذ الدكتور/ طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية.



ويرافقهم كل من:

· المهندس/ أشرف الجزايرلي – عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

· الدكتور/ أشرف السيد – وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

· الأستاذ/ علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة لمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

· الأستاذة/ مي خيري – المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.



وسيتم عقد اجتماعات ثنائية مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لبحث زيادة أعداد الشركات المصرية المسجلة بالقائمة البيضاء للهيئة السعودية بهدف زيادة الصادرات المصرية الغذائية إلى المملكة.



كما قام المجلس بتنظيم البعثة بالتعاون مع مشروع TRADE الممول من USAID والذي أسهم في دعوة المستوردين السعوديين المستهدفين لمقابلة الشركات المصرية المشاركة في أعمال البعثة.