تصديري الصناعات الغذائية: تدشين خط «رورو» بين مصر وإيطاليا ينطلق إبريل المقبل

اجتمع تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، بالشركاء الإيطاليين المشاركين فى مشروع خط الرورو Ro-ro marittime بين مصر وإيطاليا، بدعوة من السفارة الإيطالية فى مصر على هامش معرض ترانسميا 2021 المقام فى أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، لاستعراض الإمكانات اللوجيستية لخط الملاحة السريع، وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى أوروبا، فيما يتعلق بالسلع الغذائية المجمدة وسريعة التلف.

حوأفاد ممثلى الشركاء الإيطاليين أن الخط سوف يكون جاهزًا للعمل فى مصر بداية من شهر إبريل المقبل بشكل أسبوعى، وتم الاتفاق على موافاة المجلس بالتفاصيل الفنية للخط لنشرها على الشركات الأعضاء، وطلب الجانب الإيطالى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس فى هذا الشأن يضمن بموجبه توفير أسعار حصرية للشركات أعضاء المجلس ومستوى أعلى من الدعم الفنى.

يأتى اهتمام الجانب الإيطالى بالتعاون والاستثمار فى مجال النقل بين مصر وإيطاليا للإمكانات الكبيرة والزيادة الملحوظة فى صادرات المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة الموجهة إلى السوق الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى بلغت 490 مليون دولار فى عام 2020، محققة نسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2019، وتمثل 14% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى 2020.

وحققت الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى دول الاتحاد الأوروبى فى الأشهر الثمانية الأولى من 2021، حوالى 437 مليون دولار، بنسبة نمو 31% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وتحتل إيطاليا المركز 15 فى قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، خلال تلك الفترة بقيمة 78 مليون دولار، محققة نسبة نمو 23% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.