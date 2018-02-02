تصديري السلع الهندسية يسلم تقارير جاهزية الشركات لبرنامج اشتغل تصدير

عمر سالمعقد المجلس التصديري خلال اليومين الماضيين عدداً من اللقاءات الثنائية مع مركز تحديث الصناعة، و20 شركة مشتركة بمشروع "اشتغل تصدير"، وجاء الاجتماع تعزيزاً لدور المجلس والمركز في التنمية الاقتصادية والاعتماد على تنافسية ونمو القطاع الصناعي وتشجيع المصنعين المصريين علي المنافسة عالميا.من جان



عمر سالم

عقد المجلس التصديري خلال اليومين الماضيين عدداً من اللقاءات الثنائية مع مركز تحديث الصناعة، و20 شركة مشتركة بمشروع “اشتغل تصدير”، وجاء الاجتماع تعزيزاً لدور المجلس والمركز في التنمية الاقتصادية والاعتماد على تنافسية ونمو القطاع الصناعي وتشجيع المصنعين المصريين علي المنافسة عالميا.

من جانبها، أعلنت المهندسة مها صالح المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم خلال الاجتماعات تسليم التقارير النهائية لخدمة قياس مدي جاهزية الشركات للتصدير، بالإضافة إلي استعراض خطط العمل المقترحة من أجل الوصول إلي رفع كفاءة هذه الشركات وبناء قدراتها لتصبح من الشركات المصدرة.

وأشارت صالح، إلى أنه يجري في الوقت الحالي تجهيز 20 شركة أخرى للدخول في مشروع “اشتغل تصدير”، خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفة أن ذلك يأتي تمشيا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف زيادة معدلات الصادارات وخفض العجز في الميزان التجاري.

من ناحية أخري، كشفت صالح عن توقيع برتوكول تعاون مع مراكز التكنولوجيا بهدف تقديم تخفيضات للشركات أعضاء مبادرة “اشتغل تصدير” بقيمة 50%، مشيرة إلى أنه يجري في الوقت الحالي وضع خطة عمل للمصانع التي تم زيارتها خلال الأشهر الماضية، للاستفادة من البروتوكول.