تصديري السلع الهندسية يرسل بعثة تجارية إلى كوت ديفوار.. مايو المقبل

المال - خاصينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، بعثة تجارية لـ"كوت ديفوار"، في الفترة من 1 إلى 5 مايو المقبل.وتستهدف البعثة التجارية فرصًا تصديرية لعدد من القطاعات الهامة، وتستند في المقام الأول على خطة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بدعم الصادرات المصرية 2020، بالإضافة إلى أن البعثة تأتي بعد

المال – خاص

ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، بعثة تجارية لـ”كوت ديفوار”، في الفترة من 1 إلى 5 مايو المقبل.

وتستهدف البعثة التجارية فرصًا تصديرية لعدد من القطاعات الهامة، وتستند في المقام الأول على خطة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بدعم الصادرات المصرية 2020، بالإضافة إلى أن البعثة تأتي بعد دراسة كاملة للسوق الإيفوارية، والتأكد من وجود عدد من الفرص التصديرية.

وأكد المجلس، في بيان له، اليوم، أن القطاعات التي تشارك في البعثة التجارية لـ”كوت ديفوار”، مطلع مايو المقبل، يأتي علي رأسها “: الأجهزة المنزلية و الكهربائية – الصناعات الكهربائية و الإلكترونية – الطلمبات و المراجل و المحركات – وسائل النقل المختلفة – الآلات و المعدات – مع وجود فرص لقطاعى الكابلات و الآلات الزراعية”.

وأشار المجلس، إلى أنه دعى الشركات الهندسية للانضمام للبعثة على أن يكون آخر موعد للانضمام، الإثنين 16 إبريل 2018.

جدير بالذكر، أن البعثة تأتي بعد نجاح البعثة التجارية لـ”غانا”، أكتوبر الماضي، فيما يقدم المجلس خلال البعثة المقبلة لـ”كوت ديفوار” دعم خاص لأعضاؤه، ويجهز خلال البعثة التجارية المرتقبة عدداً من اللقاءات الثنائية المتخصصة مع الشركات و الجهات المقابلة لهم فى السوق الإيفوارية.