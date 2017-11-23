تصديري السلع الهندسية يبحث مع اليابان التعاون المشترك

المال - خاص نظم المجلس التصديري للسلع الهندسية لقاء موسعا مع رئيس شركة سانيو اليابانيه بحضور عدد من ممثلي شركات المجلس برئاسة عمرو فريخه رئيس المجلس. وتركز مناقشات اللقاء علي ثلاثة قطاعات وهي الإضائه led والأجهزة المنزلية والبطاريات بهدف أوجه التعاون في القطاعات المذكورة. كما أبدت شركة سانيو

المال – خاص نظم المجلس التصديري للسلع الهندسية لقاء موسعا مع رئيس شركة سانيو اليابانيه بحضور عدد من ممثلي شركات المجلس برئاسة عمرو فريخه رئيس المجلس. وتركز مناقشات اللقاء علي ثلاثة قطاعات وهي الإضائه led والأجهزة المنزلية والبطاريات بهدف أوجه التعاون في القطاعات المذكورة.

كما أبدت شركة سانيو استعدادها لنقل التكنولوجيا اليابانية وأحدث الطرق لتدريب العمالة. واتفق الطرفان علي إجراء مباحثات قريبا بهدف تكثيف وضع المحاور الأولي للتعاون المشترك. نظم اللقاء المجلس التصديري للسلع الهندسية وحضره عدد من أعضاء المجلس وممثلي الشركات المختلفة.