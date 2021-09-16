تصديري الحاصلات الزراعية يُحذر من التعاقد والتصدير بالعمولة للسوق الروسي (مستند)

أكد هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضرورة تطبيق شروط التصدير منعا لتعرض المصدرين لخسائر فادحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار في خطابه للشركات العاملة في نشاط تصدير الحاصلات الزراعية، أنه في ضوء متابعة المجلس لموقف الصادرات المتجهة إلى السوق الروسية، فقد أشار تقرير جهاز التمثيل التجاري المصري عن موقف الصادرات المصرية، إلى تعرض المصدرين الى أضرار مادية.

وأوضح أن تلك الأضرار جائت نتيجة إختلاف وجهات النظر مع المستورد حول بعض الفنيات المتعلقة بالشحنة مثل جودة الشحنة أو تأخر وصول المستندات الخاصة بها، وبالتالي عدم قدرة المصدر على الحصول على مستحقاته المالية لدى المستورد.

وعلى هذا الأساس أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه يهيب الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية، بضرورة قيام الشركات المصدرة بالحد من التعاملات التجارية تحت ما يطلق عليه البيع بالأمانة أو بالعمولة، وضرورة أن يكون البيع بسعر قطعي مع إبرام عقود تصديرية واضحة مع المستوردين لضمان تلافي مثل تلك المشكلات .

وأكد على أنه لتجنب مثل تلك المشكلات يمكن أن تتضمن عقود التصدير بند واضح يفيد إمكانية الاستعانة باحدى الشركات المتخصصة في فحص الجودة للبضائع ، وتلك الشركات معظمها شركات عالمية ومتخصصة في الفصل في أي اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بالجودة، أو بند آخر يفيد بعدم الاعتداد بأي إخطارات أو شكاوى ترد من المستوردين فيما يتعلق بالجودة وغيرها من الأمور الفنية في حالة عدم قيام المستورد بالاخطار عن المشكلة خلال فترة زمنية معينة من وصول الشحنة للميناء ووصول المستندات الخاصة بها.

وأكد خطاب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تلك المشكلة لا تخص السوق الروسي فقط بل تخص جميع الأسواق التي يتم التصدير لها.

يذكر أنه ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو215ر2 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10%. منشور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصادر خلال أغسطس الماضي إلى ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن في مقابل 3.755 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو7. 5%.

وفيما يتعلق بأهم التكتلات الجغرافية المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية ، أوضح التقرير استحواذ” الدول العربية”على 33% من قيمة الصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 ، بنحو 741 مليون دولار، وكذلك بنسبة 41% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.614 مليون طن خلال تلك الفترة من الموسم السابق .

وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية” للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي” نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولار مستحوذة على 26% من إجمالي قيمة الصادرات.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية “لدول الاتحاد الأوروبي “نحو 555 مليون دولار من خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 25% من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول “آسيا” نحو 241 مليون دولار خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- يونيو 2021″ من خلال تصدير 443 ألف طن.

كما بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول “أفريقيا” نحو 22 مليون دولار قيمة تصدير 30 ألف طن، و لدول الأمريكيتين ” الشمالية والجنوبية”واستراليا” نحو 17 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم السلع الزراعية المصدرة أوضح التقرير أن “الموالح” احتلت المرتبة الأولى من حيث السلع المصدرة بنحو 1.803 مليون طن ،بقيمة 843.155 مليون دولار،واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 16% من إجمالي كميات الحاصلات المصرية المصدرة بنحو 630.719 ألف طن، وعلى 9% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 200.731 مليون دولار.

وصدرت مصر من “البصل الطازج” نحو 320.549 ألف طن مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة، بقيمة 95.676 مليون دولار مستحوذ على 4% من القيمة.