«تصديري الحاصلات الزراعية» يعقد ندوة عن زيادة التصدير للصين

ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ندوة افتراضية عن السوق الصينية، وذلك بمشاركة رابطة أسواق الجملة الصينية، والاتحاد الدولي لأسواق الجملة، بحضور عدد من الشركات المصرية المصدرة والشركات الصينية المستوردة لحاصلات الزراعية المصرية.

وأشار هاني حسن، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في خطابه للشركات المصدرة للسوق الصيني، إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أنها تأتي أيضًا في ضوء سعي المجلس لتوفير المعلومات التسويقية عن أهم الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية.

وأضاف حسن أن الندوة تأتي بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري ببكين؛ وذلك بهدف عرض أهم المعلومات المتعلقة بتجارة الخضر والفاكهة الطازجة بالسوق الصينية، وكذا أهم القنوات التسويقية، والفرص التصديرية المتاحة بهذه السوق الهامة والحيوية.

ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه سيتم عقد الندوة، الثلاثاء 17 أغسطس المقبل، في العاشرة صباحًا.

يُذكر أن بنجلاديش استحوذت على المركز السابع فى حجم استيراد الصادرات الزراعية المصرية بنحو 144 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار، تليها الصين الشعبية بنحو 96 ألف طن بقيمة 53 مليون دولار،

ثم سلطنة عمان بنحو 88 ألف طن بقيمة 39 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بنحو 86 ألف طن بقيمة 79 مليون دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى سوريا، خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021، بلغت نحو 43 مليون دولار من خلال تصدير 85 ألف طن لها.

وسجلت للأردن نحو 42 مليون دولار من خلال تصدير 82 ألف طن لها، وللكويت نحو 33 مليون دولار لتصدير 81 ألف طن.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لليبيا نحو 18 مليون دولار لتصدير 73 ألف طن، وللعراق نحو 40 مليون دولار لتصدير 76 ألف طن، ولباقي الدول نحو 980 ألف طن بقيمة 692 مليون دولار.