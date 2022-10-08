«تصديري الحاصلات الزراعية» يسعى لمضاعفة صادرات التمور

أفاد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تقرير له بأنه أحد الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمهرجان التمور في أسوان .

جاء ذلك خلال افتتاح م المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدورة السادسة للمهرجان الدولي للتمور المصرية والذي يقام من 8-10 أكتوبر بمحافظة أسوان تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس في تصريحات على هامش الافتتاح إن المجلس يسعى خلال الفترة القادمة للعمل على تنمية قطاع إنتاج وتصدير التمور المصرية ومضاعفة الصادرات بما يتوافق مع مكانة مصر كأحد أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.

ووفقا للبيانات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الفاو فإن إنتاج مصر من التمور يمثل 23% من حجم إنتاج الدول العربية، و18% من الإنتاج العالمي.

وتصدر مصر حوالي 50 ألف طن من التمور، تعادل 3% من صادرات التمور العالمية وتستهدف مصر زيادة هذه الصادرات لتصل إلى 200 ألف طن خلال السنوات القليلة القادمة بعد بدء بشائر مشروع زراعة 5 ملايين نخلة بمحافظتي أسوان والوادي الجديد وذلك من الأصناف الجيدة والجديدة، والتي لها رواج عالميا، مثل تمور البرحى وهو ما يؤهل مصر لريادة قطاع التمور على مستوى العالم.

وتمتلك مصر ما بين 15 – 18 مليون نخلة يجري حاليا تدقيق بياناتها، ونجحت مصر في مضاعفة أعداد النخيل منذ بدء خطة التوسع في زراعته منذ عام 1993.