«تصديري الحاصلات الزراعية » يخطر الأعضاء باشتراط تقديم وثيقة نقل عند الشحن للسعودية (مستند)

خاطب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الأعضاء بإلزامية توافر وثيقة نقل الكتروني للسماح بدخول المملكة العربية السعودية .
وأكد منشور صادر عن المجلس أنه سيتم تطبيق هذة التعليمات بداية من أبريل القادم .
ولفت المنشور اشتراط توافر وثيقة نقل كمتطلب أساسي للشحنات غير السعودية القاصدة أراضي المملكة العربية السعودية والتي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الألكترونية عبر خدمة «توثيق الحمولة » وتشمل بيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة جدول المنقولات وتفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل .
وكشف المنشور علي اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية علي الناقل الوطني المرخص وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات بالمملكة مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة .