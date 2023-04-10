«تصديري الحاصلات الزراعية» يؤكد الإفراج عن سفينتي البطاطس المحتجزتين في لبنان

توجه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالشكر والعرفان لمكتب التمثيل المصري التجاري في بيروت برئاسة المستشار تمامر السيد، الذي عمل مع الجانب اللبناني على حل أزمة شحنات البطاطس المحتجزة بالموانئ والذي تضمن تفهم الجانب اللبناني للموقف والإفراج عن الباخرتين والسماح بدخول الشحنات إلى لبنان.

استعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، تقريرا حول إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي، وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، استعدادا لموسم البطاطس الجديد 2022/2023.

وأشارت بلابل، إلى أن إجمالى تقاوى بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات)، والتي تم فحصها للموسم الجديد بلغ حوالي 200 ألف و214 طنا، بإجمالي عدد عينات 10109 عينات، بينما بلغ إجمالى تقاوى البطاطس المستوردة، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، حوالي 26 ألفا و225 طنا، بإجمالي عدد عينات 1074 عينة.