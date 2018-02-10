تصديري الأثاث: 35% انخفاضًا بالواردات و11% بالصادرات

عمر سالمقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، عضو مجلس ادارة غرفة منتجات الاخشاب إنه حدث نوع من انخفاض الواردات من الأثاث بنسبة أكثر 35% قابل ذلك انخفاض في الصادرات بنسبة 11% خلال العام الماضي.وأرجع سبب الانخفاض في الصادرات إلى الإقبال على المنتجات المحلية لتغطية الفجوة التي حدث

عمر سالم



قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، عضو مجلس ادارة غرفة منتجات الاخشاب إنه حدث نوع من انخفاض الواردات من الأثاث بنسبة أكثر 35% قابل ذلك انخفاض في الصادرات بنسبة 11% خلال العام الماضي.

وأرجع سبب الانخفاض في الصادرات إلى الإقبال على المنتجات المحلية لتغطية الفجوة التي حدثت بسبب التقليل من الاستيراد، فأصبح التصدير للداخل وهو شيء إيجابي.

وكشف “درياس” في تصريحات صحفية علي هامش معرض “فيرنكس أند زي هوم” المنعقد بمركز المؤتمرات بمدينة نصر قي الفترة من 8 إلي 11 من فبراير الحالي تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن نجاح قطاع الأثاث المصري في زيادة صادراته الي الصين لتحقق 3 ملايين دولار، لدرجة أن بعضًا من المستوردين للأثاث من الصين بدأوا التصدير إليها، حيث تحول كبار مستوردي الأثاث بمصر الى التصنيع والتصدير للشركات الصينية التي كانوا يشترون منتجاتها خلال عام واحد فقط، وهي فترة وجيزة جدا.

من جانبه أكد علي البدري عضو مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن المعروضات في خلال الدورة الحالية من “فيرنكس آند ذي هوم” تمتاز بالتصميمات العصريه الجديدة، واستغلال إمكانيات التصنيع الحديثة الموجودة الآن في المصانع؛ ما يدل على تطوير شامل للشركات واتجاهها الى الاهتمام اكثر بالصناعة المحلية، والدليل جذب اكبر بعثة مشترين دوليين يزيد عددها على 210 من 36 دولة من دول افريقيا والخليج العربي واوروبا، بجانب تواجد ملحوظ لمشترين من امريكا وكندا وهو ما يظهر مدى النجاح الذي حققته الصناعات المصرية.

ومن الملاحظ أيضًا اتجاه أكبر مستوردي الأثاث إلى إنشاء مصانع خاصة بهم أو الاستعانة بالمصنعين المحلين لتلبية رغابتهم في استبدال الاثاث المستورد بمثيله المحلي وذلك بسبب التطور الملحوظ في جودته و كذلك سعره المنافس جدًا، كما سيطرت علي الشركات العارضه روح التعاون المثمر بين العارضين و تبادل الخبرات بين اصحاب الشركات.

وقال اسلام خليل عضو مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاثاث باتحاد الصناعات، أن “فيرنكس اند زي هوم ” نموذج مشرف للتعاون المثمر بين أكثر من جهة، وبالتعاون مع أحد عمالقة التصميم الدوليين لاخراج وتنفيذ معرض يمثل صناعة الاثاث المصرية بنفس مستوي المعارض العالمية ويساهم في دعم ثقة الشركات الأجنبية في جودة المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والذي تري الدولة أنه علي قائمة الأولويات لزيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في إدخال العملة الصعبة إلي البلد وسد فجوة ميزان المدفوعات

ونظرًا لكون صناعة الأثاث من أعلي الصناعات من حيث القيمة المضافة والاعتماد علي الصناعات المغذية من كافة القطاعات؛ فإن كل نمو في صناعة الاثاث يعود بالفائدة مباشرة على باقي الصناعات باعتبار أن صناعة الأثاث قاطرة لشتي الصناعات الاخرى.



وتأثير “فيرنكس آند زي هوم” ليس في زيادة الصادرات فقط ولكنه يسهم في دفع حركة التصدير للداخل واستبدال الواردات بالمنتج المحلي عالي الجودة مما كان له تاثير بالفعل علي الحد من الاستيراد واستنزاف العملة بجانب الفوائد الاقتصادية والتجارية للمعرض فإنه يركز علي الرقي بالتصميم ونشر أهمية التطوير في التصميم بين كبريات الشركات قطاع الأثاث وكذلك صغار المصممين لتحفيزهم علي الإبداع ومواكبة صناعة التصميم العالمية والدليل الاستعانة بأحد كبار المصممين العالميين أثناء تنفيذ المعرض.