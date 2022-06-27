«تصديرى مواد البناء»: 10 شركات تشارك فى البعثة التجارية لكينيا

يجهز المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، لتنظيم بعثة تجارية مشتركة مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى دولة كينيا، بهدف التوسع فى السوق الإفريقية.

وتوقع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فى تصريحات لـ “المال”، أن يشارك في البعثة نحو 10 شركات من قطاعه، مشيرًا إلى أن المجلسين قررا تنظيمها خلال شهر يوليو المقبل.

وصعدت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق أحدث بيانات صادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء.