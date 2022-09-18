«تصديرى الملابس الجاهزة» يطالب البنك المركزى بإطلاق مبادرة بفائدة 5% لتحديث الماكينات

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، البنك المركزي بإطلاق مبادرة بفائدة لا تزيد عن 5% للصناعات الكبيرة والمتوسطة أسوةً بمبادرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرصة لمصنعى المنسوجات والملابس الجاهزة لتحديث ماكينات الإنتاج والمعدات وتوفير التكنولوجيا المتطورة.
وأكدت مارى لويس رئيس المجلس – فى تصريحات اليوم -أن إطلاق مبادرة خاصة بالصناعات الكبيرة والمتوسطة بقطاع الملابس سيؤدى إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتمويل الأجور للعمالة وإتاحة مستلزمات الإنتاج وتشجيع المصانع على استخدام الخامات المصرية وتقليل الاستيراد ودفع عجلة الإقتصاد المصرى، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي في قطاع الملابس الجاهزة والذي يعتبر أحد القطاعات القيادية لمؤشر النمو خاصة أنه يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل.