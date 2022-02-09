اقتصاد وأسواق

«تصديرى الكيماوية» يلتقي شركات برازيلية وإسبانية وأردنية للاتفاق على توريد منتجات مصرية

أولى الندوات التعريفية ستعقد منتصف الشهر الجارى
مصطفى الجُدي 8:43 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22 8:43 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

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يستعد المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية لإجراء عدة اجتماعات ولقاءات ثنائية الشهر الحالى مع عدد من ممثلى شركات إسبانية وبرازيلية وأردنية لبحث توريد منتجات كيماوية مصرية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات إن لقاءات عمل ثنائية ستتم غدا الخميس، بالتعاون مع المكتب التجارى فى مدريد وإدارة نظم المعلومات بالتمثيل التجارى، بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية والأوانى المصنعة من السيراميك، وشركة (agenda clothing) وهى واحدة من كبريات الشركات الإسبانية التى أعربت عن رغبتها فى استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأوانى المصنعة من السيراميك من مصر.

وأضاف أبو المكارم أنه من المقرر تنظيم لقاءات عمل ثنائية فى السادس والعشرين من الشهر الجارى مع شركة (oka Global trading) البرازيلية، وذلك لبحث فرص التعاقد على عدد من المنتجات لتوريدها إلى السوق البرازيلية والتركية.

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وأوضح أن الشركة أبدت رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولى إيثيلين والبولى بروبلين لتوريدها إلى السوق التركية، فضلا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلية.

وخاطب المجلس أعضاءه من المهتمين بتلك الأسواق، مؤكدا أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئيسة الشركة التى سوف تلتقى الشركات المصرية الراغبة فى التعاون.

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وقال إن المجلس سينظم بالتعاون مع إدارة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى عددا من الندوات التعريفية وورش العمل للتعريف بالنظام المعمم للمزايا وأهميته والفرص التصديرية المتاحة للصناعات الكيماوية بالسوق الأمريكية.

وقال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس إنه من المقرر عقد مجموعة أخرى من الندوات التعريفية، خاصة باتفاقية الميركسور، وكيف يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها والفرص المتاحة من خلالها والقطاعات التصديرية الأكثر استهدافا فى أسواق أمريكا اللاتنية.

وأضاف أن أولى الندوات التعريفية ستعقد منتصف الشهر الجارى عن النظام المعمم للمزايا الأمريكية، لافتا إلى أنه جار التواصل مع قطاع التصدير والشراكة الأوروبية بالمركز لإضافة المجلس على المنصة الخاصة بالشراكة الأوربية، مشيرا إلى أنه جار بحث إمكانية تقديم مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات المقدمة على هذه المنصة.

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وأوضح أنه يجرى حاليا التنسيق مع وحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجارى لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر زووم، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أول لقاء مع عدد من المستوردين من دولة الأردن قد أعربوا عن رغبتهم فى استيراد منتجات من مصر، خاصة بأدوات المائدة من الصناعات الزجاجية إضافة إلى عبوات زجاجية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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