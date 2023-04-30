«تصديرى الغذاء» يبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية إلى أوغندا

بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في كمبالا والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وشركة Counseil للتدريب والاستشارات، أهم فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلي أوغندا.

وقالت مى خيرى، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الاهتمام بالسوق الأوغندى ياتى في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتوسع في السوق الأفريقية، و المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ يعمل خلال الفترة الماضية على تنفيذ مشروع africa help desk لمساعدة الشركات في الدخول إلى الأسواق الافريقية، حيث تطرق من خلال برامجه التدريبية المتنوعة إلى الاتفاقات التجارية والفرص المتاحة بدول بعينها وتجارب بعض الشركات الناجحة في هذه الأسواق.

وأوضحت أن أوغندا دولة هامة سياسيا واقتصاديا لمصر، لاسيما في ظل الاهتمام الواضح من الدولة المصرية بالتوجة نحو القارة السمراء بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية نظم منذ عامين بعثة تجارية ناجحة إلى أوغندا بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى في كمبالا، وبمشاركة أكثر من 15 شركة مصرية، ونسعى لتكرارها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكشفت خيري عن إعتزام المجلس تنظيم بعثة تجارية في الفترة من 15 إلى 19 مايو المقبل إلى المملكة العربية المغربية، وذلك بمشاركة نحو 22 شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، و5 شركات أخرى تعمل في مجال التعبئة والتغليف، كما يخطط في الفترة من منتصف مايو إلى نهاية يونية المقبلين تكثيف الندوات والبرامج التدريبية المتعلقة بالسوق الأمريكي، وذلك بمناسبة مشاركة أكثر من 40 شركة مصرية في معرض “فانسى فودد” بنيويورك في الفترة من 24 إلى 28 يونية المقبل.

تابعت سيتم التركيز من خلال ندوات وفاعليات المجلس على أتفاقية « «G.S.Pوالشهادات الخاصة « «FDA، إلى جانب بعض برامج التدريب الخاصة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية”.

في السياق، أوضحت ليليان ملاك مسئول التدريب في المجلس أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعتزم تنظيم العديد من الفاعليات خلال الفترة المقبلة منها ندوة عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا والمقرر لها 3 مايو المقبل، ثم برنامج وحدة gsp المقرر انطلاقه في 10 مايو، كذلك مقرر عمل ندوة عن المعامل الغذائية المعتمدة GOEIC_ NFSA_QCAP وذلك في 17 مايو المقبل، ويختتم المجلس شهر مايو بندوة عن فرص تنمية الصادرات المصرية إلى كينيا وذلك يوم 24 مايو المقبل، هذا إلى جانب الكثير من البرامج التدريبية التي يعقدها المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية GIZ، ومشروع africa help desk.