تصديرى السلع الهندسية يجهز لمؤتمر فى الهند.. مارس المقبل

أحمد اللاهونى وقع المجلس التصديري للسلع الهندسية، بروتوكول تعاون مع المركز التصديري للصناعات الهندسية بالهند، الذي يعد أحد أهم الجهات المناظرة للمجلس في العالم، ويخدم 13 ألف عضو. وقالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ ش

أحمد اللاهونى

وقع المجلس التصديري للسلع الهندسية، بروتوكول تعاون مع المركز التصديري للصناعات الهندسية بالهند، الذي يعد أحد أهم الجهات المناظرة للمجلس في العالم، ويخدم 13 ألف عضو.

وقالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ شراكات بين الجانبين المصري والهندي، والاستفادة من النموذج الهندى لعمل إستراتيجية لتنمية الصادرات الهندسية الهندية من خلال التركيز على أسواق ومنتجات ذات تنافسية عالية، إضافة إلى نقل الخبرات في العمالة المهنية وسبل التسويق، مشيرة إلى أنه يجري في الوقت الحالي التجهيز لتنظيم معرض في الهند مارس المقبل للصناعات الهندسية بكل قطاعاتها.

وشهد التوقيع المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، وسفير الهند بمصر.