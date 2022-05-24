«تصديرى الحاصلات» ينظم برنامجا تدريبيا لتعريف المزارعين بمعايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات

افتتح عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعنوان تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية وذلك لمحصولى العنب والموالح.

وقال دمرداش، إن البرنامج يستهدف تعريف المزارعين بمعايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات في الاتحاد الأوروبى، والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض، طرق إدارة المبيدات في المزرعة.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن البرنامج التدريبى سيعمل على نقل أفضل الممارسات الدولية في إدارة التلوث المايكروبيولوجي، وكذلك لمبادئ الوقائية للسيطرة على الأخطار الميكروبية خلال سلاسل الإمداد الغذائية.